Bi.Zone насчитал более 60 атакующих промышленность РФ хакерских группировок

Одна из последних крупных серий кибератак пришлась на октябрь - ноябрь

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские промышленные и инженерные предприятия в настоящее время подвергаются атакам со стороны 63 хакерских группировок. Такие данные привели в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

Одна из последних крупных серий кибератак пришлась на октябрь - ноябрь 2025 года.

Из общего числа группировок 32 занимаются кибершпионажем - их цель заключается в том, чтобы незаметно проникнуть в инфраструктуру компаний, получить доступ к данным и удерживать контроль как можно дольше. Как отмечают в Bi.Zone, подобные группировки обычно используют и развивают собственное вредоносное ПО.

По словам руководителя Bi.Zone Threat Intelligence Олега Скулкина, серия атак в октябре - ноябре была организована именно хакерами-"шпионами". Злоумышленники начинали с фишинговых писем, оформленных как рабочая переписка, в которых содержались ссылки на поддельные сайты корпоративных файлообменников атакуемых компаний. Их конечной целью была установка на устройство жертвы трояна с функциями удаленного доступа.

За неполный год доля атак на промышленность и инженерный сектор удвоилась - с 6% по итогам 2024 года до 12% в текущем году. Эти отрасли почти сравнялись по числу нападений с госсектором, который традиционно лидировал, но снизил свою долю с 15% до 13%. Финансовая отрасль столкнулась с 11% кибератак (против 13% годом ранее), логистические компании - также с 11%, что соответствует прошлогоднему уровню.