Премьер Вьетнама высоко оценил сотрудничество с Россией в нефтегазовой сфере

Фам Минь Чинь подчеркнул, что совместные проекты PVN и "Зарубежнефти" "не только приносят экономическую эффективность, но и способствуют укреплению стратегического доверия"

ХАНОЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Вьетнам неизменно рассматривает сотрудничество с Россией в нефтегазовой сфере как одну из основных опор отношений всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран, в которых важную роль играет традиционное доверительное сотрудничество между вьетнамской государственной нефтегазовой корпорацией (PVN) и российской нефтегазовой компанией "Зарубежнефть". Об этом заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь, принимая в четверг в Ханое генерального директора "Зарубежнефти" Сергея Кудряшова, находящегося здесь с рабочим визитом, сообщило Вьетнамское информационное агентство.

Глава правительства подчеркнул, что совместные проекты PVN и "Зарубежнефти" "не только приносят экономическую эффективность, но и способствуют укреплению стратегического доверия, укреплению энергетической безопасности, подготовке кадров и повышению технологического потенциала Вьетнама". Вьетнамское правительство, сказал Фам Минь Чинь, "всегда уделяет большое внимание и оказывает поддержку" учрежденным PVN и "Зарубежнефти" совместным нефтегазодобывающим предприятиям "Вьетсовпетро" и "Русвьетпетро", что отражено в ряде межправительственных соглашений и протоколов, создающих благоприятные условия для деятельности этих структур.

Премьер подтвердил, что правительство Вьетнама поддерживает PVN и "Зарубежнефть" в продолжении исследований и расширении инвестиционной деятельности на основе обеспечения эффективности инвестиций и гармонизации интересов сторон в соответствии с законодательством двух стран. Он призвал российскую компанию развивать сотрудничество с Вьетнамом в сфере в сфере сжиженного природного газа (СПГ), включая создание цепочек поставок СПГ, строительство СПГ-терминалов, содействовать передаче технологий разработки истощенных месторождений, технологий глубокого и осложненного бурения, а также рассмотреть возможности сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики и в области в подготовки высококвалифицированных кадров для Вьетнама в сфере ТЭК. Особенно важно, как полагает глава вьетнамского правительства, изучить возможности совместных инвестиций и реализации нефтегазовых услуг в третьих странах.