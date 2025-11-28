Эксперт Шаров: железнодорожные паромы на Каспии расширят экспортные возможности

По его мнению, таким образом можно перевозить поезда с большим ассортиментом грузов

АСТРАХАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Запуск железнодорожных паромов по Каспийскому морю позволит усовершенствовать логистику международного транспортного коридора "Север - Юг" и расширить возможности для экспорта товаров из РФ, сообщил ТАСС в ходе III Международного форума "МТК "Север - Юг"- новые горизонты" учредитель форума, руководитель компании "Русиранэкспо" Александр Шаров.

В настоящее время одна из веток МТК представляет собой мультимодальный маршрут, где грузы перевозятся водным, железнодорожным и автомобильным транспортом, и проходит через Каспийское море. Например, грузы из Астрахани в Африку везут по морю на судах, в иранском порту перегружают на сухопутный транспорт, а затем - вновь на суда в Персидском заливе, откуда можно выйти в Индийский океан.

"Запуск российского железнодорожного парома [необходим]. Нам логически верно Каспийскую ветку развивать (из российских портов в другие прикаспийские страны - прим. ТАСС)", - сказал Шаров, отметив, что увеличить грузооборот этого направления можно втрое.

Он пояснил, что появление судов, которые смогут перевозить не просто грузы, а железнодорожные составы с ними, еще больше упростит логистику и позволит увеличить грузооборот. "Транспортный коридор "Север-Юг" работает, партнеры друг друга видят и находят. Но все же логистика не отстроена в том формате, которого требует сегодняшнее время", - отметил Шаров.

По его мнению, на таких паромах можно перевозить поезда с большим ассортиментом грузов: бензин, дизельное топливо, наливная химия, мазут, газовый конденсат, аммиак, пропан-бутан и другие.

Собеседник агентства выразил уверенность, что при появлении соответствующего разрешения решить вопрос с появлением парома можно примерно за полгода. "Какой-то корабль взять, его переоборудовать именно под железнодорожный паром и запустить", - предложил он.

О форуме

В Астрахани 26 ноября открылся III Международный форум "МТК "Север - Юг" - новые горизонты", который продлится до 28 ноября. В первый день участники форума посетили местные порты и промышленные предприятия. 28 ноября запланировано проведение пленарных заседаний и дискуссионных площадок, где выступят свыше 50 ведущих экспертов-практиков. Участниками форума стали более 300 компаний из 20 стран, в том числе из Ирана, Ирака, Омана, ОАЭ, Пакистана, Афганистана, Катара, Индонезии, Индии.

МТК "Север - Юг" - мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов из стран Азии в Европу через Россию. Он связывает РФ, Азербайджан, Иран и Индию.