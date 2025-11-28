В Росрыболовстве посоветовали готовиться к промыслу сайры

Специалисты фиксируют восстановление запасов этого вида рыбы, сообщил глава организации Илья Шестаков

ХАБАРОВСК, 28 ноября. /ТАСС/. Рыбопромышленные предприятия должны начать готовиться к промыслу сайры, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета в Хабаровске.

В ходе заседания было отмечено, что специалисты регистрируют восстановление запасов сайры, в частности, появляются устойчивые скопления этого вида в районе Северных и Средних Курил.

"К промыслу сайры нужно готовиться. Сейчас на ее добычу готовы выходить три судна, если объемы будут нарастать, будем прорабатывать этот вопрос с рыбаками", - сказал Шестаков.

По данным Росрыболовства, промысел сайры в исключительной экономической зоне РФ, как ожидается, может возобновиться в ближайшие годы.

Также прогнозируется улучшение ситуации с подходами сардины иваси и возобновление ее добычи в прежних объемах в ближайшей перспективе.