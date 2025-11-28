Вице-президент Родригес: Венесуэла считает приоритетом рост турпотока из РФ

В Каракасе видят большие возможности для увеличения количества регулярных рейсов с Россией, заявила политик

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Венесуэла считает приоритетной задачей увеличение количества рейсов и рост турпотока из России. Об этом заявила исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес на 19-м заседании Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.

"Отдельно я хотела бы отметить сотрудничество в области транспорта, в первую очередь воздушного. <…> Мы видим [это] как одну из приоритетных задач, обеспечение большего числа перелетов, регулярных рейсов между Россией и Венесуэлой. И мы видим для этого большие возможности", - отметила она.

"В том числе это будет способствовать тому, чтобы больше российских туристов посещали нашу страну, чтобы они могли насладиться такими местами, как остров Маргарита, и в целом развитию туризма", - пояснила Делси Родригес.

Она обратила внимание, что сейчас Венесуэла находится под санкционным давлением со стороны США, и целый ряд стран запретил работу своих авиалиний на территории республики. В этих условиях развитие авиасообщения с РФ обретает особую значимость.

Кроме этого, вице-президент Венесуэлы отметила растущие возможности для туристов из обеих стран. "Вы знаете, что уже сегодня российские туристы, которые приезжают в Венесуэлу, могут использовать российские карты МИР. И сейчас мы работаем над тем, чтобы венесуэльские туристы, которые будут приезжать в Россию, могли использовать венесуэльские карты на территории России", - заключила она.

Заседание межправкомиссии в гибридном формате прошло под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и исполнительного вице-президента Боливарианской Республики Делси Родригес. По итогам мероприятия стороны подписали 18 двусторонних документов по сотрудничеству в различных областях и заключительный акт.