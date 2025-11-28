"Суточно.ру": каждый пятый россиянин планирует встретить Новый год за городом

Еще 14% опрошенных собираются отметить Новый год в гостях, 2% - в путешествии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. 20% россиян планируют отмечать Новый год на даче или в загородном доме, 14% пойдут в гости, а 2% отправятся в путешествие. Более половины опрошенных (64%) останутся дома, свидетельствуют результаты опроса финтех-компании ЮMoney и сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру" (материалы опроса есть у ТАСС).

По данным "Суточно.ру", спрос на аренду домов в Подмосковье на новогодние праздники за год вырос на 40%. Высокий спрос стимулирует рост арендных ставок - в Подмосковье они самые высокие среди всех российских направлений. Средняя стоимость аренды на новогодних каникулах составляет 24 тыс. рублей за сутки. Прирост за год составил 8%. В среднем люди арендуют дома на праздники на трое суток и тратят 72 тыс. рублей. Самые востребованные для бронирований даты - с 30 декабря по 2 января.

В целом по России средняя стоимость аренды домов на Новый год составляет 16,6 тыс. рублей за сутки. Прирост ставки за год составил 7%. Однако в этом году впервые по числу бронирований Ленинградская область обогнала Московскую. Также в топ-10 регионов вошли Краснодарский край, Ставропольский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Ярославская область, Владимирская область, Карелия и Кемеровская область. Наибольший прирост спроса за год наблюдается на Кавказских Минеральных Водах, в Краснодарском крае, Адыгее и Карелии.

Во Владимирской области средняя ставка составляет 23,7 тыс. рублей (+30%), в Кемеровской - 23,1 тыс. рублей (+20%), в Ленинградской - 18,6 тыс. рублей, в Ярославской - 17,6 тыс. рублей (+11%), в Карачаево-Черкесии - 17 550 рублей (+19%), в Карелии - 15,9 тыс. рублей (+9%), в Краснодарском крае - 14,1 тыс. рублей, в Адыгее - 12 750 рублей (+4%), в Ставропольском крае - 9,1 тыс. рублей за сутки (+11%). Снижение цены зафиксировано только в Краснодарском крае (-12%).

При этом для 75% опрошенных решающим фактором при выборе дома является стоимость. Далее следуют местоположение (59%) и уровень комфорта, включающий хороший ремонт, наличие бани или бассейна (54%). Новогодний декор и елка важны для 22% арендаторов.

"Люди стремятся не просто арендовать жилье на праздники, а купить "впечатление" - возможность собраться большой компанией, чего не всегда позволяет городская квартира. По данным ЮKassa, рост оборота в этом сегменте на 46% при увеличении числа транзакций на 59% год к году говорит о том, что на рынок вышло много новых, в том числе более бюджетных предложений, делая загородный отдых доступнее. Однако, несмотря на это, ожидания россиян по цене - большинство (41%) готово платить от 5 до 10 тыс. рублей в сутки - пока расходятся с реальными рыночными ценами", - отметила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Об опросе

Опрос проводился в ноябре 2025 года среди более 1,5 тыс. пользователей ЮMoney. Из них 70% мужчин и 30% женщин. 34% составляют пользователи от 35 до 44 лет, по 30% - от 25 до 34 лет и старше 45 лет, еще 6% - пользователи от 18 до 24 лет. 23% опрошенных проживают в Москве, 17% - в Санкт-Петербурге, по 14% - в ЦФО и Приволжском ФО, 11% - в Сибирском ФО.