Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии демонстрировал рост

К 07:10 мск показатель ускорил рост и находился на отметке 2 624,36 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,04% и находился на уровне 2 622,31 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке 2 624,36 пункта (+0,11%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.