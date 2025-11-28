ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В аэропортах Пензы, Самары и Ульяновска сняли ограничения

Их вводили для обеспечения безопасности полетов
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Пензы, Самары и Ульяновска. Об сообщила в своем Telegram-канале Росавиация.

"В аэропортах Пензы, Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Самару", - говорится в сообщении. 

