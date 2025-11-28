В Кузбассе построили первую очередь логистического центра Wildberries

Центр будет оснащен автоматизированными складскими системами, планируется установка двух вертикальных автоматических сортировщиков с суммарной производительностью до 570 тыс. товаров в сутки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Первую очередь логистического центра Wildberries в городе Юрге в Кемеровской области запустят 1 декабря 2025 года. Компания получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

Ранее власти Кемеровской области сообщали, что первую очередь логистического центра планируется запустить до конца 2024 года. Выход на полную мощность был запланирован на конец 2025 года. Позднее сроки ввода откладывались, в начале года сообщалось о планах запустить первую очередь к 1 июля 2025 года.

"Компания РВБ получила разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди логистического комплекса в Юрге (Кемеровская область). С 1 декабря объект начнет принимать товары продавцов на хранение и будет доступен для поставок. Новый логистический комплекс расположен в Кемеровской области, г. Юрга, ул. Тальская. В рамках первой очереди площадь объекта составит 40 тыс. кв. м. При полном вводе объекта в эксплуатацию площадь комплекса достигнет 100 тыс. кв. м, а вместимость - более 23 млн единиц товара", - говорится в сообщении.

Уточняется, что логистический центр будет оснащен автоматизированными складскими системами, планируется установка двух вертикальных автоматических сортировщиков с суммарной производительностью до 570 тыс. товаров в сутки, внедрение автоматической ленты для сортировки товаров и использование роботов для перемещения паллет. Сроки полного ввода объекта в эксплуатацию не уточняются.

Ранее Wildberries стал одним из резидентов территории опережающего развития "Юрга" и строит логистический комплекс на льготных условиях. Инвестор получил в аренду земельный участок без проведения торгов общей площадью 18 гектаров. Склад будет расположен на выезде из Юргы, между Томском, Новосибирском и Кемерово, неподалеку проходят федеральная автодорога P-255 "Сибирь" и Транссибирская железнодорожная магистраль.

Соглашение с крупнейшим российским онлайн-ретейлером о строительстве в Кузбассе логистического центра региональные власти подписали в 2020 году. Компания заявляла о готовности построить свой логистический центр при условии предоставления льгот по налогам и страховым взносам для резидентов ТОР. В 2022 году на федеральном уровне было принято решение о продлении срока существования кузбасских ТОР и возможности применения льгот для всех резидентов до конца 2030 года. Общая стоимость проекта оценивается в 7,5 млрд рублей.