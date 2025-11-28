"Яндекс. Взгляд": россияне чаще всего экономят на покупке парфюмерии

Потребители чаще покупают дорогостоящие полноразмерные флаконы, которые не нужно обновлять через пару месяцев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Опрошенные россияне чаще всего экономят на парфюмерии, при этом в этой же категории респонденты предпочитают не снижать бюджет. Об этом свидетельствуют аналитика российского бьюти-ретейлера "Золотое яблоко" и результаты опроса платформы "Яндекс. Взгляд", с которыми ознакомился ТАСС.

"Опрос показал, что парфюм чаще других категорий подпадает под экономию (60%), но, несмотря на это, он же входит в тройку категорий, где люди предпочитают не снижать бюджет (35%)", - говорится в тексте.

Так, в 2025 году выручка в категории выросла на 28%, а продажи в штуках - на 17%. Потребители чаще покупают дорогостоящие полноразмерные флаконы, которые не нужно обновлять через пару месяцев. В топах продаж - нишевые ароматы объемом 100, 75 и 50 мл. Большинство опрошенных (33%) приобретают парфюм раз в полгода, рассказали эксперты.

По данным аналитиков, в 2025 году по сравнению с 2024 годом категория ухода за волосами демонстрирует наибольший рост - 30% в количестве продаж и 34% в деньгах. Уход для кожи лица и тела следующая по росту категория - плюс 25% в количественном выражении на 27% в денежном. Выручка растет быстрее, чем число проданных единиц, что говорит о готовности покупателей вкладываться в более дорогостоящие продукты и формулы, которые могут заменять несколько продуктов сразу, заметили эксперты.

В то же время в декоративной косметике динамика иная. Так, продажи в штуках выросли на 29%, а выручка - на 24%. Покупатели используют декоративную косметику активнее, но выбор часто делают в пользу доступного сегмента, сказано в тексте.

Большинство россиян стараются укладываться в разумный бюджет. За одну покупку 41% опрошенных тратят до 1 тыс. рублей, 34% респондентов - от 1 до 3 тыс. рублей, еще 17% - от 3 до 5 тыс. рублей, 6% - от 5 до 10 тыс. рублей, 2% - от 10 до 20 тыс. рублей, говорится в исследовании.

Опрос проводился на платформе "Яндекс. Взгляд", в нем приняло участие более 2 тыс. респондентов.