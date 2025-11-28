В Подмосковье и Екатеринбурге выросло предложение новостроек с отделкой

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Количество квартир в новостройках в РФ, которые предлагаются с готовой отделкой на этапе ввода проекта в эксплуатацию, увеличилось в ноябре 2025 года сильнее всего в Подмосковье и Екатеринбурге - на 43% и 41% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, подсчитали для ТАСС аналитики bnMAP.pro.

"Количество квартир в новостройках в РФ, которые предлагаются с готовой отделкой на этапе ввода проекта в эксплуатацию, сильнее всего увеличилось в ноябре 2025 года в Московской области (+43% или более 2 тыс. квартир из общего числа введенных 9,38 тыс.), Екатеринбурге (41% - 906 квартир из 9,5 тыс.) и Ленобласти (+19% - 1,67 тыс. квартир из 6 тыс.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отмечается в материалах.

Наибольшее снижение количества предложения новостроек с отделкой на этапе ввода в эксплуатацию произошло в Краснодаре (-13% год к году - 452 квартиры из введенных в общей сложности 9,5 тыс.) и Москве (-1% - чуть более 2 тыс. квартир). Число квартир с отделкой, продающихся на этапе получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (РВЭ) сильнее всего снизилось в Екатеринбурге - на 98,8% год к году (3 квартиры в ноябре 2025 года из введенных в эксплуатацию 906).

Количество квартир с отделкой, которые продаются на этапе котлована, увеличилось в ноябре этого года лишь в Московской области (+16% год к году - 856 квартир из 6,8 тыс. введенных в эксплуатацию). По остальным направлениям (Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть и др.) произошло снижение на 8-40%.

Наибольшее снижение числа таких квартир в продаже, предлагающихся на этапе строительно-монтажных работ (возведение надземных этажей) произошло в Москве (-60%), Московской области (-43%) и Краснодаре (-38%).

"Ремонт от застройщика обходится в конечном итоге дешевле, чем ремонт собственными силами. Застройщик централизованно закупает материалы и работает с подрядчиками, нанимает не отдельную бригаду для каждой квартиры, а обеспечивает поточное производство отделки по квартирам всего корпуса. Поэтому себестоимость ремонта получается существенно ниже, чем при индивидуальном подходе. В розницу такое повторить практически невозможно", - сказала в беседе с ТАСС основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова. При покупке квартиры с отделкой чаще всего ее включают в стоимость ипотеки, добавила эксперт.