В Алтайском крае поддержат компании с высоким ЭКГ-рейтингом

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Законодательное собрание Алтайского края приняло в окончательном чтении закон о развитии ответственного ведения бизнеса. С документом ознакомился ТАСС.

Нововведение устанавливает основные критерии развития бизнеса в Алтайском крае, а также закрепляет основы правового статуса ответственных субъектов предпринимательской деятельности.

"Компании Алтайского края, которые подтвердят высокий статус в рейтинге, смогут рассчитывать на ряд мер поддержки. Согласно закону, к ним относятся: сокращение сроков рассмотрения обращений и предоставления государственных и муниципальных услуг; приоритетный порядок предоставления поддержки в сфере занятости населения; оказание финансовой поддержки региональными институтами развития и другие", - говорится в сообщении.

По данным Минэкономразвития Алтайского края, сегодня в регионе работают около 85 тыс. субъектов предпринимательской деятельности. Около 6 тыс. из них имеют выше 91 балла в ЭКГ-рейтинге, что позволит им одними из первых получить государственную поддержку.

Рейтинг "Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в Центральном федеральном округе в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Стандарт охватывает уже 7 млн хозяйствующих субъектов. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.