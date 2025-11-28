Bloomberg: законодатели ФРГ намерены выделить $3,4 млрд на закупку вооружений

В случае одобрения запроса Минобороны Германии, эти средства пойдут на 11 контрактов, в которых предполагается приобретение БПЛА, винтовок и ракет

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Германские законодатели готовятся одобрить выделение из бюджета $3,4 млрд на 11 контрактов по закупке военной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов, винтовок и ракет, они в основном будут заключены с военно-промышленным комплексом (ВПК) ФРГ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

Минобороны Германии обратилось к Бундестагу с просьбой выделить средства на эти заказы, включая покупку 250 тыс. штурмовых винтовок G95 у Heckler & Koch за $886,3 млн. Ожидается, что законодатели одобрят эти закупки на закрытом заседании на следующей неделе.

Согласно документации, среди компаний, которые получат заказы, германские Rheinmetall AG, Daimler Benz AG, а также Quantum Systems и Helsing, занимающиеся производством беспилотников. Так, военное ведомство планирует закупить у Rheinmetall 250 тыс. лазерных прицелов для винтовок на сумму $567,6 млн, у Mercedes Benz - 1,7 тыс. военных внедорожников на $439 млн, а Rheinmetall Electronics, 3M Deutschland и CeoTronics AG поставят 191 тыс. военных гарнитур на сумму $401 млн. Кроме того, министерство также хочет получить разрешение на покупку 750 тактических разведывательных дронов у мюнхенского Quantum Systems за $98,5 млн. При этом планируется закупить у норвежской Kongsberg Defence & Aerospace AS ракеты для истребителей F-35 германских ВВС на сумму $515,5 млн. Минобороны также планирует заключить с двумя конкурирующими консорциумами сделку на $78,7 млн на разработку платформы искусственного интеллекта для мониторинга восточного фланга НАТО.

Германия проводит масштабную модернизацию своих вооруженных сил и направляет сотни миллиардов долларов на свою военную сферу. 14 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) должен стать сильнейшей конвенциональной армией в Европе. Он подчеркнул, что ФРГ должна сама расширять собственные оборонные возможности и боеготовность.