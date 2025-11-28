В Японии к концу года ожидают роста цен на 20 тыс. наименований товаров

Речь идет о продуктах питания и напитках

ТОКИО, 28 ноября. /ТАСС/. Цены на более, чем 20 тыс. наименований потребительских товаров вырастут в Японии до конца текущего 2025 года. Об этом говорится в отчете статистического центра Teikoku Databank.

Речь идет о продуктах питания и напитках, выводы сделаны на основе объявлений сотен японских производителей. В общей сложности в 2025 году, как ожидается, вырастут цены на 20 609 наименований продуктов и напитков - отметка в 20 тыс. для этого показателя будет преодолена впервые за два года.

В то же время специалисты японского статистического центра полагают, что к весне будущего года объемы роста цен в стране будут снижаться.