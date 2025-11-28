Росприроднадзор подал иск к алтайской горнодобывающей компании на 234 млн рублей

Согласно данным суда, ведомство пытается взыскать средства за причиненный ущерб окружающей среде, однако не уточняется, о каком именно ущербе идет речь

БАРНАУЛ, 28 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Алтайского края принял к производству иск Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании свыше 234 млн рублей с ООО "Европейско-азиатская горнорудная компания" за ущерб, причиненный окружающей среде. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Исковое заявление принять, возбудить производство по делу. Назначить рассмотрение дела в предварительном судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 25 декабря 2025 года", - сообщается в документации.

Речь идет о взыскании 234,3 млн рублей. Иск был подан надзорным ведомством из Кемерово к ООО "Европейско-азиатская горнорудная компания", зарегистрированной в поселке Борзовая Заимка Алтайского края. Согласно данным суда, Росприроднадзор пытается взыскать средства за причиненный ущерб окружающей среде, однако не уточняется, о каком именно ущербе идет речь.

В 2024 году министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края пыталось взыскать 61,3 млн рублей с данной компании, а также указало просьбу прекратить работы по добыче россыпного золота на пяти лесных участках. Суд в удовлетворении иска отказал.

Ранее на "Федресурсе" появилась информация о том, что компания сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом.

О золотодобыче в Алтайском крае

Поводом для обострения ситуации с добычей рассыпного золота стали многочисленные обращения жителей, в частности, Солонешенского района, которые жаловались на ущерб, наносимый природе Алтайского края горнодобывающими компаниями. Губернатор региона Виктор Томенко, реагируя на эти обращения, занял сторону жителей.

В апреле 2025 года суд по ходатайству прокуратуры уже приостановил добычу золота в Солонешенском районе для защиты краснокнижного растения - кандыка сибирского. Тогда же был подан иск о полном прекращении этой деятельности.

На прошедшей 27 ноября очередной сессии в Алтайском краевом Законодательном собрании депутаты поддержали обращение в Роснедра с предложением запретить разведку и добычу россыпного золота в семи районах Алтайского края - в Алтайском, Тогульском и Заринском, а также в муниципальных округах Змеиногорский район, Солонешенский район, Чарышский район и Залесовском муниципальном округе.