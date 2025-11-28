ФАС выдала предупреждения АЗС в Алтайском крае из-за ограничений продажи топлива

Компаниям необходимо до 15 декабря 2025 года прекратить создавать дискриминационные условия при реализации топлива

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предупреждения владельцам АЗС в Алтайском крае, которые ограничивали продажу топлива покупателям, имея при этом достаточные запасы, сообщила ФАС.

Управление выдало ООО "Ника" и ООО "Мегаполис-5" предупреждения - компаниям необходимо до 15 декабря 2025 года прекратить создавать дискриминационные условия при реализации топлива. В случае неисполнения служба возбудит антимонопольные дела. Как отметила служба, ООО "Ника" занимает доминирующее положение на рынке бензинов АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива в Солтонском и Быстроистокском районах, ООО "Мегаполис-5" - в Советском районе Алтайского края.

Как установило региональное управление службы, в начале октября 2025 года компании прекратили реализацию топлива гражданам на обслуживаемых заправках, а ООО "Мегаполис-5" дополнительно ввело ограничения на отпуск бензина для частных покупателей. "В ходе анализа Алтайское краевое УФАС выявило наличие достаточного запаса топлива у владельцев АЗС в этот период. В то же время не обнаружено экономических, технологических и иных обстоятельств, которые могли привести к прекращению и ограничению реализации топлива для отдельных категорий потребителей", - говорится в сообщении.

ФАС России продолжает внимательно следить за ситуацией на топливном рынке, отметила служба.