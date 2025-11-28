В РФ с начала года открыто больше 200 месторождений твердых полезных ископаемых

В Роснедрах отметили, что основными крупными открытиями в 2025 году стали месторождения калийно-магниевых солей Иванихинское в Саратовской области с запасами 1 млрд тонн, Целинное в Саратовской области с запасами 2 млрд тонн и месторождение апатит-перовскит-титаномагнетитовых руд Жидойское

Редакция сайта ТАСС

© Денис Кожевников/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. В 2025 году на баланс в России поставили уже более 200 месторождений твердых полезных ископаемых, сообщили ТАСС в пресс-службе Роснедр.

Ежегодно силами государства и недропользователей "удается открывать порядка 200 новых месторождений твердых полезных ископаемых", сказали там. Это является стабильным показателем, который демонстрирует эффективность совместной работы государства и бизнеса в сфере геологоразведки. 2025 год не стал исключением, и уже сейчас более 200 месторождений открыто и поставлено на баланс.

В агентстве заявили, что основными крупными открытиями в 2025 году стали месторождения калийно-магниевых солей Иванихинское в Саратовской области с запасами 1 млрд тонн, Целинное в Саратовской области с запасами 2 млрд тонн, месторождение апатит-перовскит-титаномагнетитовых руд Жидойское (Иркутская область) - 17,3 млн тонн титана, 6,3 млн тонн фосфора и 218,8 млн тонн железных руд.

"В части благородных металлов основными крупными открытиями стали месторождения Ункурское (Забайкальский край) - 699,6 тонн серебра, Кегали (Магаданская область) - 70,5 тонн серебра. Кроме того, поставлены на Государственный баланс запасы Голевского месторождения сынныритовых руд (163,9 млн тонн) - нетрадиционное калий-алюминиевое сырье", - добавили там.