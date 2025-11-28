Прирост запасов нефти в России за девять месяцев составил 80,5 млн тонн

Показатель прироста газа составил 450 млрд куб. м

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Прирост запасов нефти и конденсата в России за девять месяцев 2025 года составил 80,5 млн тонн, газа - 450 млрд кубометров, сообщили ТАСС в пресс-службе Роснедр.

"За девять месяцев 2025 года прирост извлекаемых запасов за счет геологоразведочных работ составил по жидким (нефть и конденсат) углеводородам 80,5 млн тонн, по газу - 450 млрд куб. м. По итогам года цифры, безусловно, будут выше", - рассказали там.

Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов говорил в интервью ТАСС, что Россия в 2025 году полностью воспроизведет запасы нефти и газа, которые добудет, основной прирост будет к концу года.

По итогам 2024 года в России прирост извлекаемых запасов промышленных категорий составил по жидким углеводородам (нефти и конденсату) 516 млн тонн при аналогичной добыче, а по газу - 723 млрд куб. м при добыче в 685 млрд куб. м, отмечал министр.