Сийярто: сотрудничество с РФ в области энергетики отвечает интересам Венгрии

В 2025 году из России поступило 8,5 млн тонн нефти и более 7 млрд куб. м природного газа

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 28 ноября. /ТАСС/. Венгрия намерена продолжать сотрудничество с Россией в энергетической области, поскольку это полностью отвечает ее национальным интересам. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в связи с визитом главы правительства Виктора Орбана в Москву.

"Венгерско-российское энергетическое сотрудничество соответствует нашим фундаментальным интересам, и отказ от него в корне противоречил бы национальным интересам Венгрии", - сказал глава МИД в видеообращении на телеканале М1.

Он отметил, что в 2025 году в Венгрию из России поступило 8,5 млн тонн нефти и более 7 млрд куб. м природного газа. "Без поставок энергоносителей из России счета венгерских семей за электроэнергию увеличились бы втрое, что, очевидно, неприемлемо. Поэтому мы продолжим работать над тем, чтобы энергетическое сотрудничество между Венгрией и Россией продолжалось без каких-либо сбоев", - заверил Сийярто.

Министр также подчеркнул важное значение строительства в Венгрии АЭС "Пакш-2" по проекту Росатома и освобождение этих работ от санкций США. "Впервые за последние годы сложилась ситуация, когда ни европейские, ни американские санкции не препятствуют этому строительству и в Венгрии имеются все необходимые для этого разрешения", - уточнил он.

Отправляясь утром в Москву, Орбан сообщил, что рассчитывает обсудить на встрече с президентом России Владимиром Путиным поставки энергоносителей в Венгрию и урегулирование конфликта на Украине.