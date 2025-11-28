Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 10 месяцев выросла до 407,2 млрд рублей

Это на 0,6% превосходит показатель за аналогичный период 2024 года

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь - октябрь 2025 года составила 407,2 млрд рублей, это на 0,6% выше показателей того же периода 2024 года, следует из отчета группы.

По итогам октября группа получила чистую прибыль в размере 26,4 млрд рублей, что на 11,1% ниже результатов этого же месяца в 2024 году.

"Результаты октября и 10 месяцев года закрепляют основные тенденции динамики финансовых показателей ВТБ текущего года - продолжение расширения чистой процентной маржи, сильный рост чистых комиссионных доходов, умеренная стоимость риска, отражающая стабильное качество кредитных портфелей и ребалансировку кредитного портфеля с упором на корпоративное кредитование. С учетом ожидаемого к концу года выделения заблокированных активов мы подтверждаем прогноз по годовой прибыли в размере не менее 500 млрд рублей", - прокомментировал для журналистов итоги 10 месяцев первый заместитель президента - председателя правления, финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

Кредиты и средства клиентов

Объем совокупного кредитного портфеля группы до вычета резервов на отчетную дату составил 23,9 трлн рублей, сократившись на 0,3% в октябре (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки объем кредитного портфеля не изменился) и увеличившись на 0,5% с начала года (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 2,3%). Кредиты юридическим лицам составили 16,5 трлн рублей, сократившись на 0,1% в октябре и увеличившись на 3,5% за 10 месяцев. Кредиты физическим лицам сократились на 0,8% в октябре и на 5,6% по итогам 10 месяцев 2025 года, составив 7,4 трлн рублей. "По итогам отчетного периода группа ВТБ увеличила корпоративный кредитный портфель главным образом за счет выдач крупным высококлассным заемщикам одновременно с сокращением розничного портфеля", - уточняется в сообщении банка.

Объем средств клиентов - физических лиц сократился в октябре на 1,3% и увеличился с начала года на 2,4%, достигнув 13,3 трлн рублей. Объем средств клиентов - юридических лиц на отчетную дату составил 13,5 трлн рублей, это на 5,6% больше, чем на конец сентября и на 3% ниже, чем на начало года. Общий объем средств клиентов по состоянию на 31 октября 2025 года составил 26,8 трлн рублей, увеличившись на 2,1% в октябре и сократившись на 0,4% с начала года.

Резервы и расходы на персонал

Группа распустила резервы в октябре на сумму 3,1 млрд рублей. Расходы на персонал и административные расходы за прошлый месяц составили 51,1 млрд рублей, увеличившись на 23,7% в сравнении с тем же периодом годом ранее. По итогам 10 месяцев 2025 года расходы на персонал и административные расходы составили 432,2 млрд рублей, показав рост на 18,6%.