Размер техсбора будет определяться ценой единицы продукции, а не ее типом

Механизм прорабатывается, сообщили в Минпромторге

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Механизм взимания технологического сбора прорабатывается и будет определен правительством РФ. При этом размер сбора будет определяться ценой единицы продукции, а не ее типом, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга России.

"В настоящий момент механизм взимания технологического сбора прорабатывается и будет определен правительством. В дальнейшем он будет закреплен в рамках подзаконного акта", - сказали в Минпромторге.

"Размеры сбора будут определяться ценой единицы продукции, а не ее типом, но в любом случае не превысят 5 000 рублей за единицу", - уточнили в министерстве.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что тарифы технологического сбора могут составить 750 руб. за смартфон и 1 500 руб. за ноутбук. При этом один из источников газеты сказал, что эти цифры могут быть уже не актуальны, параметры тарифа находятся в процессе обсуждения.

В Минпромторге ранее сообщали, что механизм взимания технологического сбора разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности РФ, средства будут направляться на госпрограммы поддержки развития отрасли. Технологический сбор планируется вводить в России поэтапно - сначала его будут взимать с готовой электронной аппаратуры, в том числе с ноутбуков и смартфонов, а затем с электронных компонентов и модулей.