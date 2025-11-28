Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрировал рост индекса Мосбиржи на 0,32%, до 2 629,84 пункта, индекс РТС также рос на 0,32% - до 1 058,73 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на уровне 2 627,01 пункта (+0,22%), индекс РТС находился на отметке 1 057,59 пункта (+0,22%).

Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 5,3 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,061 руб., свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

К 10:05 мск юань ускорил рост и находился на отметке 11,069 руб. (+6,1 коп.).