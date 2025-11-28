"Аэрофлот" увеличит число рейсов в Калининград на новогодние праздники

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов в Калининград в пиковый период зимнего сезона. К имеющемуся расписанию добавлено суммарно 13 рейсов, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Введены дополнительные частоты: девять рейсов Санкт-Петербург - Калининград - Санкт-Петербург (30 и 31 декабря, а также 9, 10 и 11 января) и четыре рейса Москва - Калининград - Москва (31 декабря, а также 1, 2, 3 января)", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что при наличии спроса и возможности задействовать флот готовы обеспечить дополнительную провозную емкость на социально значимых направлениях.