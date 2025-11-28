Мантуров возглавил новую правительственную комиссию по промышленности

Основная задача комиссии - координация деятельности органов госвласти в решении вопросов промышленной политики

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении состава правительственной комиссии по промышленности - ее возглавит первый вице-премьер Денис Мантуров.

Помимо Мантурова в состав комиссии вошли 11 человек. Ими стали руководители ключевых федеральных министерств, а также представители комитета Госдумы по промышленности и торговле.

Правительственная комиссия по промышленности появилась в результате преобразования правкомиссии по импортозамещению в ноябре 2025 года. Основная задача новой комиссии - координация деятельности органов госвласти в решении различных вопросов промышленной политики.