ЦБ выпустит 1 декабря монеты в нумизматическом наборе

Тираж набора составит 35 тыс. штук

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Банк России 1 декабря 2025 года выпустит в обращение монеты в нумизматическом наборе в сувенирной упаковке, говорится в сообщении регулятора.

Всего в тираж входят монеты номиналом 1 и 5 копеек из стали, плакированной мельхиором, номиналом 10 и 50 копеек из стали с латунным гальваническим покрытием, номиналом 1, 2 и 5 рублей из стали с никелевым гальваническим покрытием, номиналом 10 рублей из стали с латунным гальваническим покрытием.

На лицевой стороне монет номиналом 1, 5, 10 и 50 копеек расположено рельефное изображение Георгия Победоносца верхом на коне, поражающего копьем змея, по окружности - надпись "Банк России" и год выпуска "2025", справа - буквы С-П (Санкт-Петербург), обозначающие монетный двор - изготовитель.

На монетах номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта - надпись полукругом "Российская Федерация", обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа - товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора, под гербом в центре в две строки - надпись "Банк России" и год выпуска "2025".

Монета номиналом 1 копейка имеет форму круга диаметром 15,5 мм, номиналом 5 копеек - 18,5 мм, номиналом 10 копеек - 17,5 мм, номиналом 50 копеек - 19,5 мм, номиналом 1 рубль - 20,5 мм, номиналом 2 рубля - 23 мм, номиналом 5 рублей - 25 мм, номиналом 10 рублей - 22 мм.

Качество исполнения монет - улучшенное ("бриллиант-анциркулейтед"). Тираж набора - 35 тыс. штук. На упаковке изображены панорамные виды старинной Москвы - города, в котором с конца XIV века чеканится монета. Первый нумизматический набор ЦБ РФ выпустил в прошлом году.

Банк России напомнил, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.