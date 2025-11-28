Петербургская биржа скорректировала лимит роста цен топлива до 0,1%

Предельную верхнюю границу колебания цен на бензин АИ-92 и АИ-95 повысили с 28 ноября

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Петербургская биржа с 28 ноября повысила предельную верхнюю границу колебания цен на бензин АИ-92 и АИ-95 с 0,01% до 0,1%, следует из сообщения, опубликованного в специализированном Telegram-канале торговой площадки, посвященного нефтепродуктам.

С 28 ноября установлены границы колебания цены по бензинам АИ-92 и АИ-95, а также летнему, межсезонному, зимнему и арктическому дизельному топливу на уровне +0,1%/-10% от текущей рыночной цены по биржевому инструменту на условиях поставки "франко-вагон станция отправления", "франко-вагон станция отправления ОТП" и "франко-труба".

Ранее глава Петербургской биржи Игорь Артемьев говорил журналистам, что обсуждается, в течение какого времени на Петербургской бирже будет действовать лимит роста цен на бензин на уровне 0,01%. Он также отмечал, что данный механизм в том числе помог снизить волатильность цен на топливо.