Здание Главпочтамта в Петербурге выставили на торги за 1,2 млрд рублей

Площадь объекта составляет 13,7 тыс. кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Здание Главпочтамта в центре Петербурга выставили на торги. Начальная цена - 1,2 млрд рублей, сообщается на сайте Российского аукционного дома (РАД).

"Аукцион по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности акционерному обществу "Почта России". Начальная цена - 1 207 610 797 рублей, кроме НДС", - говорится в сообщении.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Имущественный комплекс Главпочтамта находится на Почтамтской улице, 9. Площадь здания составляет 13,7 тыс. кв. м, участка - 7,4 тыс. кв. м. Торги назначены на 16 января 2026 года.

Здание Главпочтамта планировалось отреставрировать и включить в проект "Почтовый квартал".

Здание построено в 1782-1789 гг. по заказу фаворита Екатерины II Светлейшего Князя А. А. Безбородко.

"Архитектурный ансамбль Главпочтамта - один из самых известных и узнаваемых в Петербурге. При этом, он один из последних, не вовлеченных в инвестиционный оборот в историческом центре города", - отметил генеральный директор-управляющий партнер РАД Андрей Степаненко.