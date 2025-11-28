Эксперт Шаров: экспорт угля через Иран может стать рентабельным для Южной Азии

Однако это требует некоторых мер - развития морского сообщения на Каспийском море, расширения пропускной способности сухопутных маршрутов и других, отметил руководитель компании "Русиранэкспо"

АСТРАХАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Транзит угля через страны-участники международного транспортного коридора Север - Юг и отправка его через порты на юго-западе Ирана снижают издержки на транспортировку и делают топливо рентабельным для поставок в Южную Азию, сообщил ТАСС в ходе III международного форума "МТК Север - Юг- новые горизонты" учредитель форума, руководитель компании "Русиранэкспо" Александр Шаров.

Ранее директор Каспийского международного интеграционного клуба "Север - Юг" Дмитрий Дубовик сообщил, что маршрут для поставок угля в Индию уже был апробирован: например, железнодорожным транспортом из Кемерова его доставили в иранский порт в Персидском заливе, а оттуда - в Индию.

"Через [порты Ирана в Персидском и Оманском заливах] Бандар-Аббас и Чабахар можно увеличить [российский] грузооборот, и этого не заметят ни Новороссийск, на Дальний Восток, ни Санкт-Петербург - это дополнительные объемы экспорта! Вот возьмем уголь: если мы везем его вот так (традиционными путями через черноморские или дальневосточные порты - прим. ТАСС), то он [для поставок в Южную Азию] нерентабелен, а если везем через МТК сразу на юг и добиваемся хороших железнодорожных тарифов, то мы заходим на рынки Ирана, Пакистана, Индии и даже Индонезии", - сказал Шаров.

Он подчеркнул, что для России пока еще остаются неосвоенными по некоторым направлениям рынки Глобального Юга - оценочно, благодаря развитию транскаспийского маршрута можно увеличить товарооборот до 80 млн тонн.

Однако, по его словам, это требует ряда мер - развития морского сообщения на Каспийском море, расширения пропускной способности сухопутных маршрутов и других.

МТК Север - Юг - мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов из стран Азии в Европу через Россию. Он связывает Россию, Азербайджан, Иран и Индию.

О форуме

В Астрахани в среду открылся III Международный форум "МТК Север - Юг - новые горизонты", который продлится до 28 ноября. В первый день участники форума посетили местные порты и промышленные предприятия. 27 и 28 ноября запланировано проведение пленарных заседаний и дискуссионных площадок, где экспертами выступят свыше 50 ведущих спикеров-практиков. Всего участниками форума станут более 300 компаний из 20 стран мира, в том числе Ирана, Ирака, Омана, ОАЭ, Пакистана, Афганистана, Катара, Индонезии, Индии.