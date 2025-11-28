Доходы Тюменской области в 2026 году составят 253 млрд рублей

Расходов предусмотрено более 288 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты Тюменской областной думы приняли бюджет региона на 2026 год и плановые 2027 и 2028 годы, следует из трансляции очередного заседания облдумы. В 2026 году доходы запланированы в сумме более 253 млрд рублей, что на 17 млрд меньше, чем в 2025 году.

"Решение принято. Бюджет принят", - сказал председатель областной думы Фуат Сайфитдинов.

Доходная часть регионального бюджета в 2026 году составит 253 млрд рублей, расходов предусмотрено более 288 млрд. Кроме того, запланировано более 269 млрд доходов и 307 млрд рублей расходов на 2027 год, а также более 275 млрд доходов и свыше 313 млрд расходов на 2028 год.

По словам губернатора, дефицит бюджета не помешает региону выполнить все обязательства в полном объеме. "Все социальные и инфраструктурные объекты, возведение которых мы начали, будут введены в строй. <...> Средства на образование и здравоохранение предусмотрены в бюджете в необходимом объеме", - сказал он. Также без поддержки не останутся и социально незащищенные слои населения и участники СВО.

Моор отметил, что в 2026 году для преодоления дефицита бюджета властям, возможно, понадобятся кредитные средства, однако на жителей региона кредитование никак не повлияет. "По независимым оценкам, у Тюменской области высокий кредитный рейтинг. А значит, и условия предоставления средств будут выгодными для нас", - добавил губернатор. Он уточнил, что эти средства будут направлены не на первоочередные нужды, а на поддержание развития региона.