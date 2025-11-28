Минфин: процедуру составления консолидированной финансовой отчетности упростят

Организации, являющиеся промежуточными звеньями в структуре группы, чья КФО не имеет значимую ценность для пользователей, могут не составлять такую отчетность

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Разработанный Минфином России законопроект о внесении изменений в закон о консолидированной финансовой отчетности и закон о рынке ценных бумаг одобрен на заседании правительства РФ. Законопроект упрощает процедуру составления консолидированной финансовой отчетности. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

Так, организации, являющиеся промежуточными звеньями в структуре группы, чья консолидированная финансовая отчетность (КФО) не имеет значимую ценность для пользователей, могут не составлять такую отчетность. "Это будет способствовать снижению административной нагрузки на организации, входящие в группу, и повышению качества консолидированной финансовой отчетности", - говорится в сообщении.

Условия для этого следующие: организация не является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, организация уведомила участников (акционеров, учредителей) организации о намерении не составлять КФО, а такие участники (акционеры, учредители) выразили согласие с таким намерением, информация, отражающая финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения организации, включается в КФО, которую раскрывает другая организация, входящая в группу.

"Такая возможность не будет распространяться на организации, обязанные составлять КФО в силу других федеральных законов, а также на акционерные общества, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральные государственные унитарные предприятия по перечням правительства РФ", - заключили в министерстве.