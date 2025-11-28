Politico: Британия хочет продать здания своих посольств для пополнения бюджета

Издание предполагает, что среди кандидатов на продажу может оказаться семикомнатная квартира стоимостью почти $15,9 млн, которую британские власти приобрели в центре Нью-Йорка для дипломатов в 2019 году

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Великобритании для пополнения бюджета намерены распродавать недвижимость страны за рубежом, включая здания посольств. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на правительственные документы.

Отмечается, что во владении страны находится около 6,5 тыс. зарубежных объектов общей стоимостью 2,5 млрд фунтов (около $3,3 млрд). Власти намерены "рационализировать" их использование, чтобы найти "активы для высвобождения". В рамках инициативы правительство планирует продажу объектов, которые посчитает больше не нужными, например, здания посольств и жилье для дипломатов. Издание отмечает, что из них сотни пришли в серьезный упадок.

В документах отдельно упоминается реализация объектов "в дорогостоящих местах, таких как Нью-Йорк". Издание предполагает, что среди кандидатов на продажу может оказаться семикомнатная квартира стоимостью 12 млн фунтов (почти $15,9 млн), которую британские власти приобрели в центре Нью-Йорка для дипломатов в 2019 году.

По информации издания, ранее в 2025 году британские органы по контролю за правительственными расходами сообщали, что около 15% всех объектов дипломатической недвижимости страны за рубежом признаны небезопасными для использования. По оценкам властей, их обслуживание обойдется в 450 млн фунтов (около $595 млн).