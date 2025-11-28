DeepSeek представила передовую математическую ИИ-модель DeepSeekMath-V2

ШАНХАЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Китайская компания DeepSeek представила продвинутую ИИ-модель математического рассуждения DeepSeekMath-V2. Как сообщило агентство Xinhua, она отличается улучшенной производительностью и расширенными возможностями для решения математических задач с помощью искусственного интеллекта.

DeepSeekMath-V2 представляет собой самопроверяемую систему, разработанную для обеспечения не только правильности ответов, но и логически обоснованных и проверяемых доказательств. В процессе рассуждения система сопоставляет две большие языковые модели: одна действует для генерации математических доказательств, а другая - в роли рецензента, тщательно проверяющего рассуждения.

Новая модель DeepSeek в ходе испытания продемонстрировала результаты уровня золотых призеров Международной математической олимпиады 2025 года и Китайской математической олимпиады 2024 года.

Разработчик считает, что этот прорыв ведет к разработке более мощных и надежных систем математического искусственного интеллекта.

Китай переживает взрывное развитие в сфере искусственного интеллекта. Лидерами в отрасли являются компании Alibaba, Baidu, DeepSeek, Moonshot AI, Tencent и Zhipu AI.