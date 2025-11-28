Ростовские депутаты приняли бюджет со снижением доходов на 7,4%

Приоритетом для Ростовской области остаются обеспечение зарплатами и мерами поддержки жителей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли в окончательном чтении бюджет региона на 2026 год со снижением доходов на 7,4% в сравнении с принятым на 2025 год бюджетом, сообщила в ходе заседания парламента первый замминистра финансов региона Лариса Аношина.

В 2024 году депутаты регионального заксобрания приняли во втором чтении бюджет на 2025 год с небольшими профицитом в 27 млн рублей при доходах и расходах в 363 млрд рублей.

"Управлением налоговой службы по Ростовской области представлено уменьшение налоговых и неналоговых доходов на сумму свыше 10 миллиардов рублей, в связи с чем законопроектом предлагается ряд решений по корректировке расходов. С учетом изменений параметры областного бюджета составят по доходам 336 млрд с уменьшением на 16,5 млрд рублей, по расходам - 355,5 млрд рублей с уменьшением на 20 млрд", - сказала Аношина.

По ее словам, приоритетом для региона остаются обеспечение зарплатами и мерами поддержки жителей, на это деньги предусмотрены в полном объеме. При этом Ростовская область подготовила шесть обращений о федеральной поддержке из-за недопоступлений собственных доходов при ухудшении финансовых показателей налогоплательщиков. По статистике, приведенной замглавы регионального Минфина, замедлен к аналогичному показателю прошлого года индекс промышленного производства, прибыль бизнеса составляет 68,8% от 90% запланированных, увеличилось число убыточных организаций.

"Второе важное направление - наш долг перед армией, военнослужащими и их семьями. В текущем году размер единовременных выплат при заключении контракта с Минобороны вырос до 2 миллионов рублей. Эти расходы финансируются из резервного фонда правительства Ростовской области. Его дополнение для бесперебойного обеспечения выплат до конца года составит 3,5 млрд рублей. Общий объем резервного фонда 2025 года - 27,7 млрд рублей. Для обеспечения сбалансированности бюджета продолжаем планомерно работать с Министерством финансов РФ", - уточнила Аношина.

В первом чтении депутаты Заксобрания Ростовской области приняли бюджет области на 2026 год с дефицитом в 28,5 млрд рублей, доходы в первом чтении составляли 340 млрд рублей, расходы - 368,5 млрд.