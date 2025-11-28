Песков назвал постоянным диалог РФ и МАГАТЭ

Глава Росатома Алексей Лихачев и гендиректор агентства Рафаэль Гросси часто общаются и встречаются, сообщил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) находятся в постоянном контакте, глава Росатома Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси часто общаются и встречаются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Диалог [с МАГАТЭ] постоянный. Лихачев и Гросси постоянно общаются, встречаются, обмениваются информацией, в том числе по проблематике Запорожской атомной электростанции", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, поддерживают ли в Кремле кандидатуру Гросси на пост генсека ООН.