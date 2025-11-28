T1: объем IT-рынка России в 2026 году может вырасти на 10%

Ожидается переход от разовых капитальных закупок к стабильным программам по повышению эффективности инвестиций в IT

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Объем российского IT-рынка в 2026 году может вырасти на 10%, несмотря на замедление темпов в 2025 году до 3%, свидетельствуют данные IT-холдинга Т1.

По оценкам компании, ускорение роста в 2026 году будет связано с переходом компаний "от разрозненных внедрений к тиражируемым архитектурным решениям и управляемым сервисам". Ожидается переход от разовых капитальных закупок к стабильным программам по повышению эффективности инвестиций в IT. Этому поспособствуют стандартизация процессов, развитие платформенных решений и управляемая эксплуатация.

При этом рынок продолжат сдерживать ограниченная доступность ускорителей и энергоемких стоек для IT-оборудования. Еще одним фактором, тормозящим развитие, станет усложнение требований по комплаенсу - как в части данных, так и в сфере искусственного интеллекта.

Основным драйвером останется сегмент программного обеспечения и IT-сервисов: по оценкам T1, он вырастет на 4% в 2025 году и на 9% в 2026 году. Сейчас динамика замедлилась по сравнению с 2023-2024 годами, однако спрос остается устойчивым благодаря прикладному ПО, решениям в сфере информационной безопасности и развитию облачных моделей потребления.

Сегмент IT-оборудования может снизиться на 10% в 2025 году, но затем вернуться к росту на 8% в 2026 году. В компании поясняют, что в прошлые годы спрос на оборудование был "избыточным", а сейчас рынок замедляется и по отдельным позициям наблюдается снижение. Однако баланс постепенно смещается в сторону отечественного производства, поэтому в 2026-2027 году вероятна позитивная динамика.