Депутат Мажуга: импорт РЗМ в РФ должен сократиться до 45% к 2030 году

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Импорт редкоземельных металлов (РЗМ) в России к 2030 году необходимо сократить до 45%, для чего добыча должна быть увеличена до 50 тыс. тонн в год. Об этом на V конгрессе молодых ученых в Сириусе сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

"К 2030 году доля импорта РЗМ должна снизиться до 45%, должны увеличить добычу РЗМ - план выпуска 50 тыс. тонн в год. Третья задача очень важная - должны быть разработаны технологии, разнообразные инициативы по переработке отходов с целью выделения в том числе из них редких металлов и РЗМ", - сказал Мажуга.

Он напомнил, что в сфере добычи и применения РЗМ долгое время сильным игроком являлись США, затем в конкуренцию в этой сфере вступила КНР. "США и Китай по теме РЗМ ведут такую санкционную войну, поскольку это борьба за технологии", - добавил Мажуга.

Как отметил зампред думского комитета, среди национальных проектов технологического лидерства есть в том числе проект "Новые материалы и химия". В его рамках реализуется федеральный проект, который связан с РЗМ. "Он в себе содержит 24 производственные цепочки, которые направлены на разработку технологий производства редких металлов и РЗМ и производства продукции на их основе", - сказал Мажуга.

