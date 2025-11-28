Депутат Мажуга: исследования РМ и РЗМ потребуют создания отдельной программы

Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию обратил внимание, что финансирование лабораторий и исследовательских центров в КНР, занимающихся исследованиями в этих областях, составляет порядка $40 млн в год

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Отдельная программа по поддержке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) необходима в области редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ). Такое мнение на V конгрессе молодых ученых в Сириусе высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Он обратил внимание участников тематической сессии, что финансирование лабораторий и исследовательских центров в КНР, занимающихся исследованиями в области РМ и РЗМ, составляет порядка $40 млн в год.

"Мне кажется, что нам тоже нужна будет, мы придем к этому, отдельная программа поддержки НИОКР в части РМ и РЗМ. Фокусировка - это хорошо, но дальше нужна будет отдельная программа, в том числе которая дальше будет развивать следующий передел (переработку - прим. ТАСС)", - сказал Мажуга.

Важно, отметил депутат, что в РФ в основу развития этой отрасли положен кластерный подход. Соответствующий проект сегодня реализуют Российский химико-технологический университет и Сибирский федеральный университет.

Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.