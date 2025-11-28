Россия и Куба обсудили перспективные направления сотрудничества

Стороны вели диалог об авиа- и автомобилестроении, фармацевтике и тяжелом машиностроении

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в рамках рабочей поездки на Кубу провел ряд двусторонних встреч, на которых обсуждались перспективные направления сотрудничества двух стран в гражданском авиа- и автомобилестроении, фармацевтике и тяжелом машиностроении. Об этом говорится в сообщении Минпромторга России.

Чекушов провел встречи с вице-премьером, министром внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Оскаром Пересом-Оливой Фрагой и министром промышленности Кубы Элоем Альваресом.

"В рамках встреч Романа Чекушова с Оскаром Пересом-Оливой и Элоем Альваресом были затронуты перспективные направления промышленного и торгового взаимодействия. Среди них тяжелое машиностроение, автомобилестроение, гражданское авиастроение, фармацевтическая отрасль. Речь идет не только о поставках готовой продукции, но и о комплексном сотрудничестве, которое предусматривает создание сборочных производств, подготовку персонала, сервисное обслуживание, выстраивание долгосрочных логистических цепочек", - отмечается в сообщении.

Российские компетенции востребованы также в энергетическом машиностроении, цифровых технологиях, искусственном интеллекте. По итогам переговоров стороны договорились ускорить работу над проектом модернизации металлургического комбината "Антильяна де Асеро" для его завершения до конца 2026 года, а также о регулярных контактах на уровне министерств.

В ходе рабочей поездки Чекушов также посетил площадку комбината, его готовность составляет сейчас около 70%.

"Проект по модернизации металлургического комбината является перспективным для развития экономики Кубы, как с точки зрения обеспечения потребности внутреннего рынка, так и с точки зрения дальнейших поставок продукции на экспорт. Это прекрасный пример международной кооперации, потому что он находится на стыке российских инвестиций, технологий и с участием кубинской стороны. Завершение проекта позволит производить порядка 160 тыс. тонн стального проката в год", - отметил замминистра.