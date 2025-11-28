Экс-премьер Молдавии сообщил, что республика покупает газ по завышенной цене

Молдавские власти при этом скрывают от граждан схемы поставок, заявил Владимир Филат

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Молдавии покупают газ по завышенной цене и скрывают от граждан схемы поставок. Об этом заявил бывший премьер-министр, лидер проевропейской Либерал-демократической партии Владимир Филат.

"Впервые в истории Молдавии и за все время существования НАРЭ (Национальное агентство по регулированию в энергетике) средняя закупочная цена на газ была засекречена. Мы не имеем ни малейшего представления о том, по какой цене закупается газ в Молдавии. Единственным косвенным ориентиром остается средняя цена поставки, которая в III квартале 2025 года на 32% выше, чем годом ранее. Мы не знаем, сколько покупаем, у кого покупаем, по какой цене покупаем, но точно знаем одно, мы платим больше всех", - написал Филат в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что за последние два года власти закупали природный газ по цене, значительно превышающей средний уровень в Евросоюзе.

"Разница была существенной, от 25% до 90%, дороже, чем платила Европа. Это экономический саботаж в отношении и без того уязвимой страны", - подчеркнул Филат, который дал старт политической карьере президента Майи Санду, назначив ее министром в свой кабинет в 2012 году, а теперь жестко критикует, обвиняя в провальном управлении страной. Он привел данные, по которым прямые потери от завышенных цен на газ для потребителей и экономики составили $317 млн.

Молдавия переживает энергетический кризис после прихода к власти Санду и ее правящей Партии действия и солидарности, которые взяли курс на разрыв отношений с Россией. В 2021 году тарифы на газ увеличились в семь раз, что привело к инфляции, которая превысила 30% в годовом исчислении и спровоцировало акции протеста. В этой ситуации правительство заявило, что избавилось от зависимости от "Газпрома", и засекретило от населения закупочные цены на газ. "Газпром" был вынужден прекратить поставки в Молдавию с января 2025 года после того, как Украина запретила транзит через свою территорию, а Кишинев отказался урегулировать проблему долга за потребленное топливо.

Оппозиция возлагает ответственность за кризис на прозападное правительство. Противники власти заявляют, что на европейских биржах Молдавия покупает сегодня все тот же российский газ, но через многочисленных посредников и дороже. Газотранспортную систему страны передали под управление румынской компании "Вестмолдтрансгаз". Результатом этого решения стало увеличение тарифа на транспортировку газа.