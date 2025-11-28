Российские рыбаки планируют нарастить вылов минтая в 2026 году

Президент АДМ Алексей Буглак подчеркнул, что РФ является крупнейшим в мире добытчиком этой рыбы

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские рыбаки в период основного промыслового сезона - Охотоморской минтаевой путины - в 2026 году планируют увеличить добычу минтая на 3-4%, до 870-880 тыс. тонн. Об этом в ходе Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС) 27 ноября сказал президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак.

"1 января в России стартует самый масштабный промысловый сезон - Охотоморская минтаевая путина. Сезон "А" путины продлится 100 дней и завершится 10 апреля. <…> По нашим оценкам, вылов по итогам путины составит 870-880 тыс. тонн минтая, что на 3-4% выше, чем в 2025 году. С учетом других районов вылов за первые 100 дней превысит 1 млн тонн. Ежесуточный вылов по экспедиции в пиковые периоды будет превышать 11-12 тыс. тонн минтая. Максимальные недельные выловы ожидаются на уровне до 70 тыс. тонн", - сказал Буглак.

Он отметил, что предстоящая путина ожидается успешной. "Большинство факторов, от которых зависит формирование промысловых скоплений, в прогностическом плане оцениваются как благоприятные", - добавил Буглак.

Он подчеркнул, что Россия является крупнейшим в мире добытчиком минтая. Так, к началу декабря вылов этой рыбы в стране превысил 2 млн тонн или около 47% национального вылова. "Чтобы увеличить спрос на отечественный минтай на российском рынке и повысить потребление рыбы в стране, в 2023 году АДМ запустила первую в стране программу продвижения рыбной категории - "Дальневосточный минтай", - рассказал Буглак.