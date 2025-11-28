В Якутии запустили проект "Синергия Арктики" по строительству 7 тыс. км ВОЛС

Пуск проекта состоялся в поселке Хандыга в Томпонском районе и Саха академическом театре в Якутске

ЯКУТСК, 28 ноября. /ТАСС/. Крупнейший в России инфраструктурный проект в области телекоммуникации "Синергия Арктики" запущен в Якутии на федеральном форуме "Цифровой алмаз" с участием главы республики Айсена Николаева и министра цифрового развития РФ Максута Шадаева, который подключился к церемонии в формате видеосвязи, передает корреспондент ТАСС.

Пуск проекта состоялся в поселке Хандыга в Томпонском районе и Саха академическом театре в Якутске. Для внедрения проекта ранее было подписано соглашение о сотрудничестве между Минцифры РФ и Республикой Саха (Якутия).

"Мы в 2022 году наметили с вами эту задачу, подписали соглашение. Да, получилось не сразу, но сегодня можно констатировать, что проект будет точно сделан. Необходимые ресурсы со стороны [Российской] Федерации выделены, - сказал Шадаев. - Таких проектов в истории нашей страны, в новой истории, когда мы 7 тыс. км оптики кладем, не было. Фактически это самый первый большой проект с такой федеральной поддержкой".

Глава Якутии, в свою очередь, поблагодарил Шадаева за постоянную поддержку. "Вместе с вами мы все основные вопросы уже решили. Уверен, что сейчас и технологические вопросы решим. Пользуясь случаем, знаю, что многие коллеги - меня здесь по ВКС слушают все главы арктических районов - конечно, будут оказывать всемерную поддержку этому проекту. Чтобы без всяких перебоев строилась эта важнейшая для нас на самом деле линия жизни для многих людей, потому что сегодня интернет, высокоскоростные линии связи - это уже неотъемлемое требование любого человека", - сказал Николаев.

В 2026 году ВОЛС планируется провести уже в Верхоянском районе.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании, что правительство на условиях софинансирования направит почти 5,5 млрд рублей на прокладку оптоволоконных линий и столько же должен вложить сам регион.

Планы работы

Как ранее сообщали в региональном правительстве, предусмотрено строительство в экстремальных условиях более 7 тыс. км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

С 2012 года в Якутии в данный момент проложено более 14,5 тыс. км ВОЛС, и благодаря проекту "Синергия Арктики" общая протяженность ВОЛС в республики превысит 20 тыс. км - половину длины экватора. Якутская компания "Арктиктелеком" реализует проект. Планируется, что "Синергия Арктики" до 2028 года обеспечит современную связь в 61 населенном пункте Якутии с общим количеством населения около 50 тыс. человек. Проект даст возможность использования в Арктике полной палитры цифровых сервисов со скоростями доступа от 100 и более Мбит/с. По словам региональных властей, проект не только подразумевает строительство линий связи, но и создание условий, при которых каждый житель независимо от места проживания сможет пользоваться современными цифровыми возможностями.

О форуме

В 2025 году IV Федеральный форум "Цифровой алмаз" проходит в Якутске с 27 по 29 ноября. Мероприятие собрало лидеров IT-индустрии, представителей бизнеса, науки и власти. Главная тема в 2025 году - связь, определяющая будущее, где телекоммуникации, дата-центры и кибербезопасность становятся фундаментом доверия в цифровом мире. Форум выступает площадкой для обсуждения цифровой трансформации, телекоммуникаций и инноваций, а также предоставит возможность участникам обменяться опытом. В этом году ожидается участие свыше 2 тыс. человек из России и зарубежья.