Индия надеется заключить торговое соглашение с США до конца года

Стороны решили большинство вопросов по этой теме, сообщил индийский замминистра торговли и промышленности Раджеш Агарвал

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноября. /ТАСС/. Индия и США решили большинство вопросов по торговому соглашению, сделка может быть заключена до конца года. Об этом заявил замминистра торговли и промышленности Индии, главный переговорщик с американской стороной Раджеш Агарвал на ежегодном съезде крупнейшей в Индии бизнес-ассоциации - Федерации торгово-промышленных палат республики (FICCI).

По его словам, с начала переговоров по двустороннему торговому соглашению в мировой торговле произошло много изменений. "Любые оставшиеся вопросы по индийско-американскому торговому соглашению могут быть решены на политическом уровне", - добавил он. "Индия надеется найти решение в текущем календарном году, поскольку обсуждать осталось немного", - отметил Агарвал.

Как подчеркнул замминистра, Индия ведет переговоры с США по двум параллельным соглашениям: одно - о торговой сделке, а другое - о пошлинах, введенных президентом США Дональдом Трампом. "Для заключения соглашения о взаимном товарообмене с США потребуется некоторое время, учитывая изменившуюся динамику взаимных пошлин, которые выходят за рамки тарифов в пределах режима наибольшего благоприятствования", - сказал он.

"Мы предполагаем, что торговая сделка будет выгодна для индийского экспорта после отмены высоких американских пошлин", - указал Агарвал.

Индия и США начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале после визита премьер-министра республики Нарендры Моди в Вашингтон. Две страны стремятся удвоить объем двусторонней торговли и довести его до $500 млрд к 2030 году. Документ планировалось подписать осенью. Индийская делегация несколько раз посещала США для переговоров. Американские чиновники во главе с помощником торгового представителя США в Южной и Центральной Азии Бренданом Линчем посетили Нью-Дели 16 сентября, и МИД Индии назвал очередной раунд состоявшихся обсуждений позитивным.

США 6 августа ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа американские пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. Официальный Нью-Дели расценивает эти действия как несправедливые.