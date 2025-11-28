СП заявила о низкой эффективности приоритетных инвестпроектов в лесном секторе

Счетная палата назвала одной из ключевых причин недостаточной эффективности ПИП несформированную систему целей и показателей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Приоритетные инвестиционные проекты (ПИП) не обеспечили ожидаемого эффекта для развития лесного комплекса, а предоставленные льготы привели к недополученным доходам государства в размере 26 млрд руб., говорится в отчете Счетной палаты по итогам аудита мер господдержки лесной отрасли.

"Полученные результаты говорят о том, что приоритетные инвестпроекты не стали результативной мерой господдержки лесного комплекса. Несмотря на льготы, предприятия не обеспечивают эффективное использование предоставленных им лесных ресурсов: не осваивают расчетную лесосеку и не осуществляют переработку древесины в запланированных объемах. Более половины заготовленной древесины реализуется в необработанном виде, а процент освоения лесных ресурсов, выделенных под ПИП, с 2015 года не превышает 60%. При этом недополученные доходы государства в результате предоставления льготы по арендной плате составили почти 26 млрд руб.", - отметил аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов.

По результатам проверки реализации ПИП в четырех регионах с наибольшим количеством таких проектов и крупнейшими объемами лесных участков, предоставленных в аренду - в Архангельской, Вологодской и Иркутской областях, а также Красноярском крае - был сделан вывод, что ПИП реализуются недостаточно эффективно и не стимулируют развитие лесного комплекса страны.

Приоритетные инвестпроекты как мера господдержки лесной отрасли реализуются с 2008 года. Так в рамках данного механизма предприятиям лесопромышленного комплекса на льготных условиях предоставляются в аренду лесные участки для заготовки древесины. При этом организации обязаны создать или модернизировать лесоперерабатывающую инфраструктуру, вложив в нее установленный объем инвестиций. "В целом с начала реализации данной меры поддержки в перечень ПИП было включено 285 проектов в 41 субъекте Российской Федерации. Проверка показала, что треть проектов впоследствии была исключена из перечня по причине невыполнения инвесторами заявленных обязательств по созданию или модернизации производственных мощностей", - указали в Счетной палате.

Всего по состоянию на 1 января 2025 года завершено 140 инвестпроектов, при этом по 69% из них не достигнуты установленные показатели по объему и видам выпускаемой продукции. Также в ходе проверки было установлено, что после завершения ПИП государство утрачивает контроль за выполнением инвесторами обязательств по переработке лесного ресурса. Предприятия продолжают пользоваться лесом, предоставленным им в льготном порядке сроком на 49 лет.

О причинах низкой эффективности

Счетная палата указала, что одной из ключевых причин недостаточной эффективности ПИП является несформированная система целей и показателей. Цели проектов и критерии их оценки не определены. Решения о предоставлении леса в аренду часто принимаются без долгосрочного планирования развития территорий и без оценки спроса на будущую продукцию.

Аудит также показал, что при реализации инвестпроектов федеральные и региональные власти допустили ряд нарушений: от необоснованного включения проектов в перечень приоритетных и их продления без достаточных причин до отсутствия санкций к инвесторам за невыполнение условий аренды и ошибок в расчёте арендной платы.

Итоги проверки

По итогам аудита Счетная палата сделала вывод, что для повышения эффективности ПИП необходимо пересмотреть критерии отбора проектов, установить количественные и качественные показатели их реализации, а также определить порядок изъятия лесных участков в случаях их неэффективного использования или использования не по назначению. Эти предложения направлены президенту России Владимиру Путину.

Также правительству рекомендовано разработать и закрепить понятие "глубокая переработка древесины", определить ее критерии и рассмотреть создание межведомственной комиссии для принятия решений о включении проектов в перечень приоритетных.