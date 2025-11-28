В "Дикси" можно будет покупать товары с возрастными ограничениями с помощью Мах

Покупатели смогут подтвердить свой возраст на кассах самообслуживания с помощью мессенджера

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Торговая сеть "Дикси" начнет использовать мессенджер Мах для подтверждения возраста покупателя на кассах самообслуживания при приобретении товаров с возрастными ограничениями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Max.

"Для покупки товаров с возрастными ограничениями не придется ждать консультанта - достаточно отсканировать QR-код из Цифрового ID в профиле Max и оплатить покупку", - говорится в тексте.

На данный момент подтвердить возраст на кассах самообслуживания с помощью мессенджера можно в четырнадцати магазинах "Дикси" в Москве. Позднее технология будет масштабирована на всю сеть, поделились в пресс-службе.

Для подтверждения покупки через Мах необходимо отсканировать товар на кассе самообслуживания, открыть Цифровой ID в профиле мессенджера, выбрать на экране опцию "Подтвердить возраст с помощью Мах", поднести QR-код к считывателю и оплатить покупку, сказано в сообщении.