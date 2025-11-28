В Орловской области приняли бюджет с дефицитом почти в 1 млрд рублей

Госдолг на 1 января 2026 года составит 43%

ОРЕЛ, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты Орловского областного совета народных депутатов приняли во втором чтении областной бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Решение принято на 48-м заседании регионального заксобрания.

Дефицит областного бюджета на 2026 год составил более 990 млн рублей, следует из закона областном бюджете на следующий год и плановый период 2027-2028 годов.

"Мы в 2026 год входим с доходной частью бюджета в 60 млрд с увеличением на 1,8 млрд рублей, из федерального бюджета дополнительно поступило 1,5 млрд рублей. Расходы областного бюджета составят 61 млрд рублей с увеличением на 1,9 млрд рублей. Госдолг на 1 января 2026 года будет составлять 43%, напомню, ни одного коммерческого кредита у нас не осталось", - сказал губернатор региона Андрей Клычков.

Как уточнил Клычков, ко второму чтению поступило 128 поправок, более половины из которых были приняты, общая сумма принятых поправок составляет более 1 млрд рублей. По словам губернатора, бюджет следующего года в первую очередь направлен на поддержку участников спецоперации и их семей, на эти цели предусмотрено почти 2 млрд рублей с увеличением на 600 млн рублей к текущему году. Кроме того, в бюджете впервые предусмотрели средства на покупку жилья для привлечения высококвалифицированных медицинских кадров в систему здравоохранения региона, а также на закупку машин для скорой помощи. В бюджете предусмотрены и соцрасходы на жилье для детей-сирот и переселение из аварийного жилья.

"В целом, на оказание мер социальной поддержки жителям нашей области будет направлено более 6,6 млрд рублей с приростом к текущему году почти на 1 млрд рублей, из них за счет собственных средств - 5,2 млрд рублей. Особое внимание в бюджете 2026 года уделяется вопросам льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан. На эти цели предусмотрено более 2 млрд рублей, из которых 1,8 млрд - это средства областного бюджета. Хочу отметить, что к уровню текущего года данные расходы выросли на 223 млн рублей", - сказал губернатор.

Также было отмечено, что на расходы Дорожного фонда региона предусмотрено 9,1 млрд рублей, расходы по национальным проектам составят 7,9 млрд рублей.