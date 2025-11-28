Фурсин: в индустрии видеоигр в Москве наблюдается запрос на профессиональные кадры

Руководитель департамента культуры отметил, что ведущие эксперты проводят на Московской международной неделе видеоигр мастер-классы и образовательные треки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Индустрия видеоигр в Москве нуждается в профессиональных кадрах. Об этом на полях Московской международной недели видеоигр сообщил журналистам руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

"Один из запросов в индустрии - это профессиональные кадры. Понятно, что за счет них как раз развиваются студии. Поэтому здесь ведущие эксперты проводят мастер-классы и образовательные треки, которые позволяют прокачаться по самым новейшим трендам в индустрии разработки и продвижения видеоигр", - рассказал Фурсин.

По его словам, мероприятие прежде всего отвечает на запросы видеоигровой индустрии. Компании имеют возможность представить свои продукты, найти инвесторов, а посетители - протестировать игровые проекты. Кроме того, в рамках недели пройдут кибертурниры в разных дисциплинах.

Фурсин добавил, что в мероприятии участвуют зарубежные представители индустрии. "Статус международного мероприятия позволяет наладить связи между российскими производителями и зарубежными", - заключил руководитель столичного департамента культуры.

Первая Московская международная неделя видеоигр, которая объединит более 330 площадок по всему городу, пройдет в столице с 27 по 30 ноября. В число площадок входят компьютерные клубы, магазины электроники, профильные учебные заведения Москвы. Деловая программа состоится в инновационном центре "Сколково", где выступят около 200 российских и зарубежных экспертов. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.