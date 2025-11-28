Доходы Петербурга увеличились на 77 млрд рублей

Губернатор Александр Беглов утвердил осеннюю корректировку бюджета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Доходы бюджета Санкт-Петербурга в 2025 году увеличились на 77 млрд рублей по сравнению с утвержденным планом. Как сообщила пресс-служба городской администрации, губернатор Александр Беглов утвердил осеннюю корректировку бюджета, принятую законодательным собранием.

"В результате корректировки доходы городского бюджета в 2025 году увеличены на 77,7 млрд рублей. Рост обеспечен за счет собственных доходов (66,8 млрд рублей) и безвозмездных поступлений (10,9 млрд рублей)", - сообщила пресс-служба.

Вице-губернатор Петербурга по финансам Алексей Корабельников написал в своем Telegram-канале, что с учетом корректировки доходы города в 2025 году составят 1 трлн 406 млрд рублей, расходы - 1 трлн 507 млрд рублей.

Дефицит бюджета снизился на 62 млрд рублей, он составит по итогам года 101,2 млрд рублей. По словам представителей администрации, сокращение дефицита позволит отказаться от привлечения рыночных заимствований.

"Сокращая дефицит и отказываясь в текущем году от новых займов, мы укрепляем финансовый фундамент города. Это гарантирует и своевременное выполнение всех социальных обязательств, и стабильное развитие Северной столицы, как мегаполиса XXI века", - привела пресс-служба слова Беглова.