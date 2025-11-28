Сбор туристического налога в РФ составит около 5 млрд рублей по итогам 2025 года

Эта мера действует уже более чем в 60 субъектах России, отметил заместитель министра Минэкономразвития Дмитрий Вахруков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Поступления от туристического сбора в бюджеты муниципальных образований России по итогам 2025 года составят около 5 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков.

"На мой взгляд, решение [о введении туристического налога] правильное, сбалансированное, потому что позволяет дефицитным муниципальным бюджетам получать дополнительные ресурсы на благоустройство своих территорий. По нашим оценкам, около 5 млрд рублей в этом году сбор туристического налога составит в муниципалитетах", - сказал он на стенде ТАСС на форуме "Города России: технологии лидерства" в Екатеринбурге.

Вахруков отметил, что на сегодняшний день туристический налог действует уже более чем в 60 субъектах РФ, его ввели около 3 тыс. муниципалитетов. Он подчеркнул, что для достижения действительного эффекта для туристической отрасли средства от налога должны направляться на поддержание внешнего облика и городской среды, а также на повышение комфорта для туристов.

Федеральный закон о введении с 2025 года туристического налога путем преобразования курортного сбора был подписан президентом России Владимиром Путиным 12 июля 2024 года. Налог является местным, что дает право муниципалитетам самостоятельно определять необходимость его введения и устанавливать ставки. Уплата осуществляется в бюджет по месту нахождения средств размещения.

IX Общероссийский форум стратегического развития "Города России: технологии лидерства" проходит в Екатеринбурге 27-28 ноября. Участниками станут более чем 250 городов России и стран СНГ. Кроме того, на форуме впервые пройдет выставка технологий и решений, направленных на развитие муниципальной инфраструктуры. Организаторы форума - администрация Екатеринбурга, Центр стратегических разработок и Союз российских городов, под патронажем Минэкономразвития РФ, при поддержке правительства региона, аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО и Всероссийской организации местного самоуправления.