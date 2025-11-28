Бюджет Ульяновской области на 2026 год приняли с ростом доходов на 6%

Общая сумма федеральных поступлений в бюджет на 2026 год запланирована почти в 20,5 млрд рублей

УЛЬЯНОВСК, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты заксобрания Ульяновской области на заседании 28 ноября единогласно приняли бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов во втором окончательном чтении. Как сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем бюджетном послании перед рассмотрением документа, рост доходов бюджета на 2026 год составит 6,1% к действующему бюджету 2025 года.

"Доходы областного бюджета на 2026 год сформированы в сумме 117 млрд 500 млн рублей. По сравнению с действующим бюджетом 2025 года, рост на 6,1%, или почти на 6,8 млрд рублей", - сказал губернатор.

Русских добавил, что для этого роста есть основания. "За последние годы мы увеличили собственные налоговые и неналоговые доходы в полтора раза. А в 2026-м они составят рекордные 97,1 млрд рублей - это 82,6% всех доходов. Всего пять лет назад эта доля едва превышала 64%", - уточнил он.

По данным губернатора, общая сумма федеральных поступлений в бюджет на 2026 год запланирована в сумме почти 20,5 млрд рублей. Половина этих средств будет направлена на реализацию национальных проектов - 10,7 млрд рублей. "К уровню действующего бюджета на 2025 год отмечается снижение на 2 млрд 100 млн рублей. Это не предел - мы будем работать в направлении дальнейшего снижения объема дотаций и наращивания финансового суверенитета региона", - подчеркнул глава региона.

Расходы бюджета запланированы на уровне 118,5 млрд рублей. Дефицит составит менее 1%. "Уже в 2027 и 2028 годах мы будем стремиться к профициту бюджета", - заявил Русских.

Губернатор отметил, что ведется последовательное снижение долговой нагрузки бюджета. По итогам 2026 года госдолг области составит 46,2 млрд рублей, что на 4,2 млрд меньше, чем в начале 2025-го. "Долговая нагрузка снизится до 47,6%, а без учета инфраструктурных кредитов - до 43,9% к уровню собственных доходов. Благодаря участию в федеральной программе списания задолженности только в 2025 году региону было списано 7,5 млрд рублей. Цель, которую мы себе ставим - выйти к 2028 году на долговую нагрузку, не превышающую 30%. Это будет возможно при условии высочайшей финансовой дисциплины", - сказал Русских.

О текущем бюджете

Плановые доходы бюджета Ульяновской области на 2025 год на момент его принятия в окончательном чтении составляли 99,5 млрд рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы - 84,3 млрд рублей, финансовая помощь из федерального бюджета на момент утверждения - 15,2 млрд рублей. По итогам прохождения чтений федерального бюджета федеральная часть областного бюджета выросла до 22,3 млрд рублей. Расходы на 2025 год предусмотрены в сумме 100,5 млрд рублей, в том числе финансовая помощь бюджетам муниципальных образований - 32,9 млрд рублей.