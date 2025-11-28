"Россети" реконструировали питающий центр трех горных районов на юге Чеченской Республики

Проект позволил повысить надежность электроснабжения почти 30 тыс. человек и обеспечить возможность выдачи в сеть 10 МВт мощности недавно построенной Башенной ГЭС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. "Россети" завершили реконструкцию подстанции 35 кВ "Шатой", участвующей в электроснабжении Шатойского, Шаройского и Итум-Калинского районов Чеченской Республики. Об этом говорится в сообщении компании.

Проект, который реализовали специалисты управляемого "Россети Северный Кавказ" "Чеченэнерго", позволил повысить надежность электроснабжения почти 30 тыс. человек и обеспечить возможность выдачи в сеть 10 МВт мощности недавно построенной Башенной ГЭС, подчеркнули в компании.

"На подстанции внедрили цифровые комплексы релейной защиты и противоаварийной автоматики, установили современный измерительный трансформатор напряжения, возвели новое здание пункта управления. Для подключения линии электропередачи 35 кВ, отходящей от Башенной ГЭС, энергетики смонтировали дополнительную линейную ячейку в распределительном устройстве 35 кВ, оснастив ее элегазовым выключателем. Все новое оборудование произведено в России", - отметили в компании. Стоимость проекта составила 133,5 млн рублей.

Группа "Россети" продолжает работу по модернизации и развитию сетевого комплекса Чеченской Республики. Сейчас идет масштабная реконструкция подстанции 110 кВ "Цемзавод", питающей южную и центральную части региона, в ближайших планах - ввод после модернизации подстанции 35 кВ "Черноречье" в микрорайоне Алды рядом с Грозненским морем, добавили в компании.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 42 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.